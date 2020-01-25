«Авангард» уволил тренера детской академии, ударившего ребенка клюшкой

«Авангард» объявил об увольнении тренера хоккейной академии клуба в Балашихе Игоря Николаева после скандального видео, на котором тот бьет одного из учеников клюшкой по голове.