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Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Кёльн» в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Кёльном» в матче 19-го тура немецкой футбольной Бундеслиги. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ

Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых представят Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
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⚡ Херманн выиграла индивидуальную гонку на Кубке мира, Оберг – 2-я, Старых – 8-я, Куклина – 13-я

Сегодня на шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке прошла женская индивидуальная гонка. Победу одержала немецкая биатлонистка Дениз Херманн. Лучшая из россиянок Ирина Старых – 8-я.
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