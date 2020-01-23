Чемпионку мира по шахматам определят сегодня во Владивостоке на тай-брейке

Финальная игра за шахматную корону мира пройдет во Владивостоке сегодня, 24 января. По результатам жеребьевки Цзюй Вэньцзюнь начнет тай-брейк белыми фигурами, сообщает ИА PrimaMedia.