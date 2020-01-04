Стало известно, в каком клубе хоккеист Илья Ковальчук продолжит карьеру

Российский хоккеист Илья Ковальчук продолжит свою карьеру в клубе НХЛ "Монреаль". Об этом сообщается на сайте команды Двусторонний контракт с форвардом рассчитан на один год.