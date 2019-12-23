Сарри: не собираюсь плакать по поводу поражения в матче за Суперкубок

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Маурицио Сарри после поражения от "Лацио" в матче за Суперкубок Италии заявил, что его команде в концовке игры не хватило физической и психологической энергии.