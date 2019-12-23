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Сарри: не собираюсь плакать по поводу поражения в матче за Суперкубок

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Маурицио Сарри после поражения от "Лацио" в матче за Суперкубок Италии заявил, что его команде в концовке игры не хватило физической и психологической энергии.
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Агент Головина: «Видно, что Александру комфортно в европейском футболе. Он будет еще расти»

Олег Артемов, агент хавбека «Монако» Александра Головина, высказался об игре своего клиента в матче 19-го тура Лиги 1 против «Лилля» (5:1). «Очередная очень качественная игра Александра Головина во французском чемпионате.
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