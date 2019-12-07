Уткин считает, что у «Спартака» и Тедеско есть шанс на светлое будущее

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемУткин считает, что у «Спартака» и Тедеско есть шанс на светлое будущее«ВАДА на самом деле не запретило России выступать на Олимпиаде». Американская журналистка — о санкцияхWADA отстранил российских спортсменов от международных соревнованийУчастники саммита МОК выступили за санкции в отношении РоссииРоднина нашла виновных в отстранении России от международных соревнованийУткин считает, что у «Спартака» и Тедеско есть шанс на светлое будущееФутбольный комментатор, блогер Василий Уткин на своём YouTube канале поделился своими впечатлениями о новом главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско, а также высказал мнение об экс-тренере красно-белых Олеге Кононове.рекламаДаже «чистых» русских лишат триколора и гимна: WADA не стало щадить наших спортсменовРанее исполком WADA принял жёсткое и ожидаемое экспертами политическое решение: лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.РФС назвал соперников сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020Сборная России по футболу в ходе подготовки к европейскому первенству 2020 года проведет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.Александр Егоров: Арбитр встречи «Краснодар» — ЦСКА провел достойный матчРуководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу рефери Василия Казарцева на матче «Краснодар» — ЦСКА.Сборная России одержала седьмую победу на ЧМ и вышла в полуфинал турнираЖенская сборная России нанесла поражение команде Черногории в матче основного группового этапа чемпионата мира, который проходит в Японии.Жоау Мариу: «Остаться в „Локо“ или вернуться в „Интер“? Я бы выбрал первый вариант»Арендованный у «Интера» полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о своих планах на будущее. — Вы перешли в «Локомотив» за четыре дня до закрытия трансферного окна.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапНаполи— : —ГенкНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапРед Булл Зальцбург— : —ЛиверпульНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапИнтер— : —БарселонаНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапБоруссия (Дортмунд)— : —Славия (Прага)Начало в 15:00Еще 4Кубок Англии1/64 ФиналаКарлайл Юнайтед— : —Форест Грин РоверсНачало в 14:45Кубок Англии1/64 ФиналаКру Александра— : —ИстлейНачало в 14:45Еще 2Чемпионшип АнглииБристоль Сити— : —МиллуоллНачало в 14:45Чемпионшип АнглииЧарльтон— : —Хаддерсфилд ТаунНачало в 14:45Еще 4Весь футболрекламаСергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADAПопулярный музыкант Сергей Шнуров стихами отозвался на сегодняшнее решение исполкома о лишении России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, а также проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.НХЛ. Записи матчей02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Победу тульского БК «Арсенала» могут аннулироватьБК "Арсенал" 7 декабря сыграл против ставропольского "Динамо". Тульский баскетбольный клуб одержал уверенную победу, обыграв соперника со счетом 82:65.рекламаЧемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и МинспортаТрехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что ей интересно узнать, что Олимпийский комитет России и министерство спорта сделали, чтобы защитить ее права.Овечкин забил 21-ю шайбу в сезоне, но «Вашингтон» проиграл (Видео)Фото:youtube.com/watch?v=UcD5uHc-2ts (кадр) Шайба Александра Овечкина в 3-м периоде не спасла «Вашингтон» от домашнего поражения - «Коламбус» был сильнее (2-5).