Видео тренировки Оверима и Розенструйка перед боем на UFC on ESPN 7

В среду в столице США прошла открытая тренировка бойцов турнира UFC on ESPN 7, где в главном бою встретится шестой номер официальных рейтингов UFC в тяжелой весовой категории Алистар Оверим и начинающий нокаутер без поражений Жаирзиньо Розенструйк.