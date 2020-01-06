Российские теннисисты вышли в плей-офф ATP Cup с первого места в группе

В своем третьем и заключительном матче группового этапа дебютного теннисного командного турнира ATP Cup в Австралии с общим призовым фондом 15 миллионов долларов мужская сборная России обыграла Норвегию со счетом 3:0 и вышла в плей-офф с первого места в квартете "D", игры которого проходили в городе Перт.