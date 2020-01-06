Трансферы РПЛ, 7 января 2020 года: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар»

Что происходило на нашем трансферном рынке, пока вы отмечали наступление нового года? В первую неделю 2020 года клубы РПЛ оформили несколько трансферов.