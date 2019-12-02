Сборная России выиграла третий матч на женском ЧМ по гандболу

Гандболистки сборной России со счетом 34:13 нанесли поражение соперницам из Конго в матче третьего тура предварительного раунда чемпионата мира. Это – третья победа россиянок в трех матчах.