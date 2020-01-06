Пилот Васильев прокомментировал итоги второго дня ралли «Дакар»

Мастер спорта России международного класса по автоспорту, обладатель Кубка мира по ралли-рейдам, пилот команды X-raid G-Energy Team Владимир Васильев, участвующий в ралли «Дакар» на внедорожнике, оценил итоги второго дня соревнований в Саудовской Аравии.