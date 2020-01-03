Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ

Туктамышева подвела итоги года: Все огонь! А с оливье пора завязывать

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги года – Судя по ленте, в инсте нашествие итогов года. Итоги года – все огонь. – В 2020 году желаю вам того же, чтобы все у вас было огонь.