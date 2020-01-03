Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов и его соотечественник и одноклубник вратарь Илья Самсонов признаны третьей и второй соответственно звездами игрового дня в Национальной хоккейной лиге.