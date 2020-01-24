РФС не признал перевыборы Прядкина. У него есть три месяца на еще одну попытку

Что происходит? 16 января на общем собрании клубов РПЛ (том самом, где Премьер-лигу чуть не расширили до 18 команд) Сергей Прядкин был переизбран президентом лиги еще на пять лет.