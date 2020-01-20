«Локомотив» и «Рубин» следили за хавбеком сборной Казахстана, которого просматривает «Зенит»

«Лучше бы в «Фейеноорд», чем в «Сочи». Болельщики «Зенита» расстроены арендой Кокорина

21 января стало известно, что российский форвард проведет весеннюю часть сезона-2019/20 в аренде в составе новичка РПЛ Кокорин и «Сочи». Почему это удивительный трансфер Что случилось?