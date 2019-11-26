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«Хорошей дороги домой!» - нидерландские болельщики уже почти смирились с увольнением Слуцкого

Леониду Слуцкому необходимо добиться хорошего результата в поединке против «Херенвена» в пятницу вечером, дабы успокоить ситуацию в «Витессе», - пишет голландский Voetbal Primeur.
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НХЛ. Записи матчей

Лос-Анджелес – Виннипег
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Эдмонтон – Ванкувер
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Колорадо – Чикаго
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Сент-Луис – Питтсбург
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Аризона – Сан-Хосе
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Торонто – Баффало
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Тампа-Бэй – Каролина
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Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус
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Флорида – Нэшвилл
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Детройт – Вашингтон
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Калгари – Оттава
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Монреаль – Филадельфия
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Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс
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Даллас — Сент-Луис
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Каролина — Нэшвилл
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Коламбус — Питтсбург
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Вегас — Аризона
Яндекс.Эфир
02:51:10
Вашингтон — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:28:30
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:34:30
Филадельфия — Детройт
Яндекс.Эфир
02:36:30
Чикаго — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:30
Баффало – Торонто
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02:31:40
Анахайм — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Оттава
Яндекс.Эфир
02:56:15
Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:53:18
Монреаль — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:36:37
Сан-Хосе – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:02
Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:42
Колорадо — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:51
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:39:18
Нэшвилл — Вегас
Яндекс.Эфир
02:34:32
Вашингтон — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:11
Тампа-Бэй — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:59
Детройт — Торонто
Яндекс.Эфир
02:34:13
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:45:53
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
Яндекс.Эфир
02:50:29
Питтсбург — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:34:21
Коламбус — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:33:53
Баффало — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:45
Чикаго — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:55
Нью-Джерси — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:24
Монреаль — Бостон
Яндекс.Эфир
02:42:08
Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:38:20
Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:35:25
Даллас — Вегас. 26.11.2019
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