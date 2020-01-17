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Прогноз, время проведения и прямая трансляция главного боя UFC 246 19 январяВ субботу поздно вечером в США, когда у нас в Москве будет уже ранее утро, пройдет один из самых ожидаемых поединков UFC этого года – бой Конора МакГрегора с Дональдом «Ковбоем» Серроне.Хет-трик Александра Овечкина обеспечил «Вашингтон» победой над «Нью-Джерси» в матче НХЛРоссийский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», установил очередной рекорд в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».Норвежки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки — 11-еЖенская сборная Норвегии по биатлону стала победительницей эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге.СМИ: «Зенит» подпишет лучшего полузащитника Казахстана ИсламханаИсламхан может присоединиться к «Зениту» уже на сборах в Катаре и сыграть в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбург», который состоится 25 января.Украинский ФК «Агробизнес» разорвал контракт с игроком из-за его поездки в Санкт-ПетербургУкраинский футбольный клуб «Агробизнес» разорвал соглашение с нападающим Игорем Сикорским из-за его поездки в Санкт-Петербург.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд— : —ТоттенхэмНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —Астон ВиллаНачало в 10:00Чемпионат АнглииАрсенал— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 10:00Еще 5Чемпионат ИспанииЛеванте— : —АлавесНачало в 07:00Чемпионат ИспанииРеал— : —СевильяНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф— : —ВердерНачало в 09:30Чемпионат ГерманииКельн— : —ВольфсбургНачало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииЛацио— : —СампдорияНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаЗагитова вернулась к активным тренировкам. И исполняет свой фирменный каскадОлимпийская чемпионка Алина Загитова вернулась к активным тренировкам. Она опубликовала в Stories своего Instagram ролики с тренировки.НХЛ. 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Бой прошел по правилам бокса в октагоне.рекламаМОК и МПК вступили в судебный спор между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороныМеждународный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) приняли решение принять участие в разбирательстве между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), сообщает пресс-служба МОК.