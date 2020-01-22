Краневиттер прибыл в Мексику для подписания контракта с «Монтерреем»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер уже находится в Мексике, где в ближайшее время он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Монтерреем».