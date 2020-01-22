Чтоб не сел. Кокорин в «Сочи» — идеальное решение и для игрока, и для «Зенита»

Егоров — о новых фокусах из Санкт-Петербурга и примере Дзюбы, который надо помнить. «Сочи» уже объявил об аренде Александра Кокорина, но сам футболист что-то никак не уедет из «Зенита».