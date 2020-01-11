Гендиректор «Зенита» об уходе Кокорина: мы ведущих игроков не продаем и в аренду не отдаем

«Интересоваться не вредно, но мы ведущих игроков не продаем и в аренду не отдаем. Александр Кокорин примет участие в первом сборе «Зенита». Дик Адвокат лично заинтересован в Кокорине?