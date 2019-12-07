«Зенит» победил «Динамо» в матче, с которого массово ушли болельщики

Встреча на «Газпром Арене» завершилось со счетом 3:0. Встреча команд футбольных клубов «Зенит» и «Динамо» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.