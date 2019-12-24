Словакия (до 20) – Казахстан (до 20): прогноз на хоккей от Владимира Вуйтека

Хоккейный эксперт сайта Legalbet Владимир Вуйтек предлагает ставку на количество шайб в матче молодёжного чемпионата мира. В этом матче я буду болеть за Словакию и считаю их явными фаворитами встречи.