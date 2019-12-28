Сергей Устюгов: «Все отлично, первый этап выигран. Хотелось бы, чтобы и дальше были такие же победы»

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу на первом этапе «Тур де Ски». «Все отлично, первый этап выигран. Хотелось бы, чтобы и дальше были такие же победы на «Тур де Ски».