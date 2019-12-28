НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемВидаль прокомментировал судебный иск против «Барселоны»Обзор спортивных событий от 27.12.2019Туктамышева: в показательном номере будет веселоКадыров — о бое с А. Емельяненко: уже готовимсяКак Россия проиграла Чехии в стартовом матче на МЧМВидаль прокомментировал судебный иск против «Барселоны»Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал подачу иска против клуба. Чилиец требует выплатить ему 2,4 миллиона евро премиальных.рекламаФигуристка Щербакова защитила звание чемпионки РоссииЯпонки и американки могут не приезжать на чемпионат мира. Бесполезно.Устюгов выиграл первую гонку «Тур де Ски»Российский лыжник ушел в отрыв от соперников за несколько километров до финиша. Первая гонка мужского «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде завершилась победой российского лыжника Сергея Устюгова.Скопинцев перейдет в «Динамо», «Арсенал» хочет Лемара. Трансферы и слухи дняЧто в России «Рубин» готов предложить Игнатьеву контракт на 4,5 года Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев интересен «Рубину».Овечкин высказался о пропуске Матча звезд НХЛКапитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объяснил свое решение пропустить Матч всех звезд - 2020. Встречи пройдут 24-26 января в Сент-Луисе.Слепов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке» по биатлонуРанее биатлонист уже отличился наградой в данном соревновании. Петербуржец выиграл индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке" по биатлону.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 1ЭвертонИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииСаутгемптон0 : 1Кристал ПэласИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииУотфорд1 : 0Астон ВиллаИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЕще 3Чемпионат ТурцииИстанбул5 : 1КасымпашаИдёт 2-й таймЧемпионат ТурцииТрабзонспор5 : 1КайсериспорИдёт 2-й таймЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаАлтынорду0 : 0Менемен БеледиеспорИдёт 1-й таймЧемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЕще 2Весь футболреклама«Торонто» выиграл 6 матчей подряд, пропуская 3,2 шайбы в среднем за игру«Торонто» одержал победу над «Нью-Джерси» (5:4 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Она стала для команды Шелдона Кифа 6-й подряд и 8-й – в последних 9 матчах сезона.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир