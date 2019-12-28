«Торонто» выиграл 6 матчей подряд, пропуская 3,2 шайбы в среднем за игру

«Торонто» одержал победу над «Нью-Джерси» (5:4 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Она стала для команды Шелдона Кифа 6-й подряд и 8-й – в последних 9 матчах сезона.