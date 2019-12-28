Игнатьев о переходе в «Рубин»: «Зачем ехать в Европу, если она и так рядом?»

Новичок «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о своем переходе из «Краснодаре». «Я считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу. Но зачем ехать в Европу, если она и так рядом?» – сказал Игнатьев.