Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 6-го тура группового этапа ЛЧ против «Бенфики» рассказал, как будет действовать его команда в отсутствие травмированных и дисквалифицированных, а также оценил решение исполкома ВАДА в отношении России.