«Ливерпуль» — клубный чемпион мира. Больше них трофеев в Англии не брал никто, даже «МЮ»

Если в полуфинале клубного чемпионата мира главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал отдохнуть некоторым футболитам основы, то на главный матч турнира вышли все сильнейшие.