Букмекеры назвали «Манчестер Сити» фаворитом в матче с «Арсеналом» в АПЛ

Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии. Поединок 17-го тура состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».