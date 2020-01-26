Агент Мельгарехо: «Пока „Спартак“ не предложил новый контракт»

Sport.ru/ Футбол. Известный футбольный агент Хуан Апплеярд, который представляет в России интересы Мельгарехо, заверил, что его клиент хочет остаться в белокаменной, однако предложения о новом контракте от руководства "Спартака" пока не было.