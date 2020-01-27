Агент Мельгарехо: «Пока „Спартак“ не предложил новый контракт»

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемАгент Мельгарехо: «Пока „Спартак“ не предложил новый контракт»Восстание судей в пользу России. Наши выиграли в танцах и заберут 4 европейских золота из 4Степанова не дала француженке Пападакис забраться на первую ступень пьедестала«Мой любимый баскетболист, просто не верится». Дзюба отреагировал на гибель Коби БрайантаНеймар узнал о гибели Брайанта в перерыве матча. И посвятил гол знаменитому баскетболистуАгент Мельгарехо: «Пока „Спартак“ не предложил новый контракт»Sport.ru/ Футбол. Известный футбольный агент Хуан Апплеярд, который представляет в России интересы Мельгарехо, заверил, что его клиент хочет остаться в белокаменной, однако предложения о новом контракте от руководства "Спартака" пока не было.реклама«Скорбим со всем миром»: в сборной РФ по футболу прокомментировали гибель Коби БрайантаПятикратный чемпион NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии. Сборная России по футболу прокомментировала гибель известного баскетболиста Коби Брайанта.Леброн Джеймс обошел Кобе Брайанта в списке лучших снайперов НБАФорвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по очкам за карьеру в истории НБА, обойдя в гонке бомбардиров Кобе Брайанта, всю карьеру выступавшего за цвета команды из Лос-Анджелеса.«Ливерпуль» упустил победу в матче 1/16 Кубка Англии, сыграв вничью со «Шрусбери Таун»В матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Шрусбери Таун» на своём поле сыграл вничью с «Ливерпулем». Встреча, проходившая на стадионе «Монтгомери Вотерс Мидоу» в Шрусбери, завершилась вничью — 2:2.Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в АвстрииНаши фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, передает ОТР. Соревнования проходили в Австрии в Граце. В женском одиночном катании «золото» завоевала Алёна Косторная.Наполи - Ювентус ~ прогноз на центральный матч 21-го тура итальянской Серии А: Неаполь вновь ожидает разочарование?26.01.20 в 22:45 по МСК Наполи сыграет с Ювентусом, центральный матч 21-го тура итальянской «Серии А». Кризис в стане «неаполитанцев» не миновал.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе1 : 0БетисЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииВердер0 : 3ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБайер3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ИталииИнтер1 : 1КальяриЗавершёнЧемпионат ИталииПарма2 : 0УдинезеЗавершёнЕще 4Чемпионат ФранцииЛион3 : 0ТулузаЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаВ Dota 2 вышло обновление 7.2426 декабря, после окончания DreamLeague Season 13: The Leipzig Major, разработчики выпустили новый патч для Dota 2 — 7.24.Косторная ожидала от ЧЕ-2020 чего-то большегоАлена Косторная и Анна Щербакова, занявшие два первых места в женском турнире чемпионата Европы, признались, что боялись даже не попасть в произвольную программу.рекламаРоссийский боец MMA Немков сразится с Бейдером за титул чемпиона BellatorРоссийский боец смешанного стиля (ММА) выступит против чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Райаном Бейдером. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator 9 мая в США.Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в ГерманииРоссийская лыжница Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.0:26