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Агент Мельгарехо: «Пока „Спартак“ не предложил новый контракт»

Sport.ru/ Футбол. Известный футбольный агент Хуан Апплеярд, который представляет в России интересы Мельгарехо, заверил, что его клиент хочет остаться в белокаменной, однако предложения о новом контракте от руководства "Спартака" пока не было.
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Леброн Джеймс обошел Кобе Брайанта в списке лучших снайперов НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по очкам за карьеру в истории НБА, обойдя в гонке бомбардиров Кобе Брайанта, всю карьеру выступавшего за цвета команды из Лос-Анджелеса.

«Ливерпуль» упустил победу в матче 1/16 Кубка Англии, сыграв вничью со «Шрусбери Таун»

В матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Шрусбери Таун» на своём поле сыграл вничью с «Ливерпулем». Встреча, проходившая на стадионе «Монтгомери Вотерс Мидоу» в Шрусбери, завершилась вничью — 2:2.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Австрии

Наши фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, передает ОТР. Соревнования проходили в Австрии в Граце. В женском одиночном катании «золото» завоевала Алёна Косторная.
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