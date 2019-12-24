«Этому существу все без разницы!» Путин сыграл в хоккей на Красной площади, а сайт КПРФ это разозлило

25 декабря президент Владимир Путин вышел на лед катка на Красной площади, чтобы сыграть в уже традиционном предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги.