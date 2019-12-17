Чемпионат Италии. «Рома» против СПАЛ, «Ювентус» победил «Удинезе», «Интер» в гостях у «Фиорентины»

В 16-м туре серии А «Наполи» дома уступил «Парме» (0:1), «Сампдория» одолела «Дженоа» на выезде (1:0). В воскресенье «Ювентус» обыграл «Удинезе» (3:1), «Милан» и «Сассуоло» голов не забили, а «Интер» играет с «Фиорентиной» в гостях.