НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемДубль Влашича помог ЦСКА обыграть ЛАСК в товарищеском матчеТриумф Синициной и Кацалапова. Лучшие фотографии золотого прокатаРоссийские ватерполистки вышли в финал чемпионата ЕвропыРоссия и Украина в 2026 году могут вместе провести чемпионат Европы по гандболуБольшунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в ОберстдорфеДубль Влашича помог ЦСКА обыграть ЛАСК в товарищеском матчеФутболисты московского ЦСКА победили австрийский ЛАСК в товарищеском матче на сборе в Испании.рекламаРоссийские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыРоссийские фигуристки заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании на чемпионате Европы в Австрии. Золото завоевала Алена Косторная. 16-летняя спортсменка показала результат 240,81 балла.Комличенко объяснил причины перехода в «Динамо»Новичок московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, почему решил вернуться в Россию. «Динамо» проявил конкретику самым первым, клуб был настроен серьёзно. Заинтересованность главного тренера.Французы взяли второе золото за день, выиграв еще и смешанную эстафетуВ тройке еще сборные Норвегии и Германии.«Зенит» вечером в субботу проведет товарищеский матч с «Зальцбургом»Петербургский футбольный клуб «Зенит» вечером в субботу, 25 января, проведет второй по счету товарищеский матч в 2020 году.Гретцки надеется, что Овечкин побьёт его рекорд по голам в НХЛЛучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки пожелал форварду «Вашингтону» Александра Овечкина побить его рекорд в НХЛ.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭспаньол1 : 1Атлетик БильбаоЗавершёнЧемпионат ИспанииВаленсия2 : 0БарселонаЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 2ВильярреалЗавершёнЕще 1Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)2 : 0АугсбургЗавершёнЧемпионат ГерманииВольфсбург1 : 2ГертаЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииСПАЛ1 : 3БолоньяЗавершёнЧемпионат ИталииФиорентина0 : 0ДженоаЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииМарсель0 : 0АнжеЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаРФС считает, что Прядкин нарушил избирательный регламент РПЛРоссийский футбольный союз (РФС) считает, что Российская премьер-лига (РПЛ) нарушила правила проведения выборов президента лиги.«Автомобилист» — «Ак Барс»: Коварж получил травму в жёстком столкновении с партнёромВ третьем периоде встречи екатеринбургского «Автомобилиста» и казанского «Ак Барса» (2:3) повреждение получил голкипер команды хозяев Якуб Коварж. Вратаря травмировал партнёр по команде Денис Бодров.реклама