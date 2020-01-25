Комличенко: «Динамо» было настроено на мой переход серьезнее всех

Новичок московского футбольного клуба «Динамо» Николай Комличенко рассказал, почему выбрал именно «бело-голубых». «Очень рад присоединиться к такому большому клубу, это ответственность.