Фати, Гризманн и Месси – в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Валенсией»

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Барселоны» на матч 21-го тура Примеры. Встреча пройдет сегодня на стадионе «Месталья». Начало – в 18:00 по московскому времени.