Биатлонистка из Белоруссии стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге

На эстафетной гонке среди женщин в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону произошел необычный случай. Соревнования состоялись сегодня, 17 января, в германском городе Рупольдинг.