ОКР присоединился к процессу между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны

16 января Олимпийский комитет России направил в Спортивный арбитражный суд в Лозанне официальное заявление о вступлении в дело по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством относительно решения исполкома WADA о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и его последствий.