Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»

По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно. Напомним, ранее наше издание сообщало, что клубы согласовали трансфер игрока.