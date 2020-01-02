У Алиссона 26 сухих матчей в первых 50 в АПЛ. Только у Рейны и Чеха больше

«Ливерпуль» всухую обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в 21-м туре чемпионата Англии. Голкипер «красных» Алиссон не пропустил голов в 26 из первых 50 встреч в АПЛ. В остальных играх он пропускал 27 раз.