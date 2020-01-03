Россия сыграет в полуфинале МЧМ с Швецией, США или Финляндией

Пары полуфиналистов по регламенту МЧМ будут составлены не по традиционной сетке плей-офф (по ней мы бы на канадцев), а на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.