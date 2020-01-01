Сборные России и Швеции встретятся в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею

В первом полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею с Россией будет играть Швеция, передает агентство "Интерфакс". Во втором встретятся Канада и Финляндия.