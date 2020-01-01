Салах 5 сезонов подряд забивает 10+ голов в чемпионатах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в матче с «Шеффилдом» (1:0, первый тайм) в рамках 21-го тура АПЛ. Этот гол стал для 27-летнего египтянина десятым в нынешнем сезоне АПЛ.