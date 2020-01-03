«Трактор» разгромил «Торпедо» в первом матче нового года

В этом сезоне команды уже встречались, челябинцы принимали команду из Нижнего Новгорода на своем льду 24 ноября. Тогда гости закончили матч плачевно – «черно-белые» разгромили их всухую, 4:0.