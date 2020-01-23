Вратарь КХЛ начал радоваться раньше времени и лишил свою команду победы

Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола начал радоваться раньше времени и лишил свою команду победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса».