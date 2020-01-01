Мария Ласицкене: «Ответ ВФЛА – неуважение ко мне как к спортсмену. Встречаться с нынешним руководством не планирую»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на ответ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо с вопросами к руководству.