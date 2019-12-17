Пятница, 13-е… Лучшего футбольного менеджера Гинера отлучат от любой футбольной деятельности

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, ЧТО комитет по этике РФС намерен отстранить от футбола Президента ЦСКА Евгения Гинера – всё из-за слов, когда он предложил главе департамента судейства и инспектирования Александру Егорову застрелиться.