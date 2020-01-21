«Спартак» расстался с рекордсменом чемпионата России. Факты о Джано Ананидзе

Полузащитник Джано Ананидзе дебютировал в составе «Спартака» 1 августа 2009 года, выйдя на замену в матче с «Кубанью». Последнюю игру грузинский легионер провел 1 декабря 2019 года с «Зенитом».