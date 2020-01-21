Лапорт вышел в старте на матч с «Шеффилдом». Он не играл с августа

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт восстановился от травмы. Француз вышел в стартовом составе на матч с «Шеффилд Юнайтед»., на Sports.ru идет текстовая онлайн-трансляция матча.