Украинский хавбек дал прогноз на возможный матч с Россией на Евро-2020

Украинский хавбек клуба "Днепр-1" Сергей Кравченко дал прогноз на возможный матч своей сборной против команды России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года. Об этом сообщает "Диалог".