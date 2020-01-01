Похвала от Никитина и потасовка Муранова с Марченко. Яркие фото победы ЦСКА

Сегодня, 8 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Динамо» потерпел поражение от ЦСКА со счётом 1:4 в московском дерби.