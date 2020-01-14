Николай Писарев: «Уверен, что у Сетьена в „Барселоне“ все получится»

Экс-форвард «Спартака», «Мериды» и «Санкт-Паули», бывший главный тренер сборной России по пляжному футболу, экс-спортивный директор РФС Николай Писарев в интервью «СЭ» рассказал, что он думает о назначении главным тренером «Барселоны» Кике Сетьена.